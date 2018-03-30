林佳龍財產申報近3億 傅崐萁負債近8千萬

2018-03-30 12:22 中央社 台北30日電



台中市長林佳龍。記者陳秋／攝影 分享 facebook

監察院今天公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文申報財產，存款有新台幣5200多萬元。台中市長林佳龍光是存款、股票就有近3億元；花蓮縣長傅崐萁的債務有7929萬多元。

根據監察院資料，蔡總統存款為5218萬3420元，與比上次申報存款多了290萬多元。有價證券總價額413萬6370元、房屋貸款有893萬4710元、投資東道有限公司110萬元，出租給東道有限公司的土地每月9萬元。

蔡總統申報4筆土地包括台北市松山區延壽段一小段、松山區寶清段一小段、大安區大安段二小段和新北市永和區四維段；建物部分包括大安區與永和區共2筆，皆交付信託，與上次申報資料並無變化。

此外，蔡總統還申報「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權。

副總統陳建仁申報土地4筆、建物6筆，與夫人羅鳳蘋共同申報存款為565萬3549元，比上期多了200多萬元。另申報基金受益憑證33筆共1320萬7627元，全數登記在羅鳳蘋名下。另有10筆保單，中鋼股票15萬8570元則辦理信託。

縣市長部分，台中市長林佳龍與夫人廖婉如共同申報土地2筆、建物4筆，現金18萬元，存款有1億2765萬2872元，股票有1億4426萬3080元，廖婉如申報兩件珠寶共9萬元。此外，還有房屋貸款3963萬9086元。

花蓮縣長傅崐萁與妻子徐榛蔚申報土地3筆、建物3筆，存款有430萬9463元，股票24筆總價176萬多元，皆為徐榛蔚所有，債務則有7929萬5601元。

高雄市長陳菊申報1筆土地，1筆保單，存款有2084萬3875元，另有3筆土地、2筆建物交付信託，沒有債務。新竹縣長邱鏡淳僅申報存款136萬多元、短期放款債務93萬多元。

監察院長張博雅與丈夫紀展南申報土地13筆、建物5筆，皆為繼承，存款有692萬9022元，債務有3496萬1365元，包括房屋貸款、汽車貸款。另信託18筆土地、6筆建物。