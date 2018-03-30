「花蓮，新北來了！」朱立倫率市府員工赴花小旅行

2018-03-30 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「花蓮，我們來了！」繼上星期台積電員工旅遊後，新北市長朱立倫今天率500多位市府員工及眷屬，搭火車到花蓮旅遊。朱立倫表示，震後新北市除了捐款逾5千萬元，更要以實際行動幫助花蓮，今天只是第一批，未來還會發動員工、社團、社區村里一起來，用新北的愛心，幫助花蓮站起來。

朱立倫今天率領560位新北市府員工、眷屬、志工及社團領袖，到花蓮展開2天1夜的小旅行，由於人數相當多，分乘兩列火車前來。遊程包括清水斷崖、慶修院、光復鄉吉利潭等地，晚間安排到東大門夜市品嘗在地美食。

縣長傅崐萁率縣府團隊到花蓮火車站相迎，也安排原住民歌舞迎賓。傅崐萁說，朱立倫是全國22縣市第一位用行動愛花蓮的地方行政首長，這次不僅朱市長本人來，還帶了兩列車的鄉親、員工來，為花蓮振興觀光，注入非常重要的強心針。

傅強調，震後的花蓮依然美麗安好，最需要的是觀光客，才能幫助花蓮走出震災陰霾，他感謝這麼多新北市民送愛到花蓮，也希望大家告訴大家，花蓮現在很好，作伙到花蓮來。