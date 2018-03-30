環團盼修環評法 籲政院速送立院審查

2018-03-30 11:56 中央社 台北30日電



環境法律人協會等多個環保團體今天呼籲，行政院在本會期前，儘速將環境影響評估法修法草案送入立法院，並納入修改環差、環現差規定，阻絕老舊環評案等5項民間提出的修法訴求。

深澳燃煤電廠環差案日前在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過環評，曝露現行環評法沒有老舊環評案的退場機制。

對於深澳燃煤電廠曝露環評法沒有老舊環評案退場機制，詹順貴19日時曾表示，環境影響評估法（簡稱環評法）大修茲事體大，會再彙整各方意見、將爭議及疏漏降到最小，儘快端出新草案。

環境法律人協會、看守台灣協會、台灣蠻野心足生態協會、北海岸反核行動聯盟今天上午在立法院召開記者會，高喊速修環評法，呼籲行政院不要再拖延，在立法院本會期結束前，將環評法修正草案送入立法院審查。

記者會現場，環團也提出5項修法訴求，盼能納入政院版的環評法修正草案，內容包括明確環評結論與開發許可間關係，建立原則停止執行；切開開發單位及顧問公司的共生關係，維持審查中立；健全二階段環評的民眾參與制度；修改環差、環現差規定，阻絕老舊環評案；健全政策環評，藉有效民眾參與達到強化政策環評作用。

環境法律人協會法規專員楊品妏表示，現行環評機制並非深澳電廠一案才起爭議，環評法運行這24年來，其實出現許多問題，在這24年來，所有的爭議案件都是這環評制度缺漏下的犧牲品，因此現在會是個非常好的修法時間，盼行政院能在本會期結束前將修法草案送進立法院，而立法院能越早審議越好。