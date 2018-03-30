「黑龍戰金燕」 時力踢館盧秀燕上演標語戰

2018-03-30 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



時代力量台中黨團今早到國民黨立委盧秀燕北屯服務處「踢館」，質疑盧秀燕的政治獻金等案件，盧秀燕服務處的工作人員拿出標語反制，反嗆「想選議員應該去監督執政的林佳龍」。

盧秀燕政治獻金案爆發後，她第一時間強調依法申報並公開，反質疑林佳龍簽MOU背後不單純；隨後盧又出現25K助理爭議，她也在臉書回應隨年資調整。綠營抓緊機會窮追猛打，時力今也加入戰局。

時力提名的台中市北屯區議員參選人許皓甯、南屯區議員參選人吳佩芸今早到盧秀燕北屯服務處，站在盧秀燕大型海報下，質疑盧的政治獻金案、25K助理案與泳協選舉案等。

許皓甯說，盧委員的政治獻金放進家人工公司口袋，只用「沒有不法」說明實在避重就輕，在道德標準上說不過去，應該說清楚；吳佩芸說，泳協選舉出現多名藍營北區黨工，盧委員應該說清楚。

「MOU不監督，放水黑龍黨。」在盧服務處的工作人員與志工見狀，拿出標語反制時力踢館，志工們三五成群在時力參選人背後舉標語，現場上演標語大戰。