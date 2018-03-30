救國團兼營旅行社補習班 綠委批四不像大怪獸

2018-03-30 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



不當黨產委員會仍在調查救國團是否為國民黨附隨組織，今天民進黨立委李俊俋、賴瑞隆等人開記者會指出，救國團為公益性質社團法人，下面卻有3間財團法人，2間股份有限公司及5間有限公司，經營項目遍及補習班、旅行社，綠委質疑是否有受相關主管機關規範？

李俊俋表示，社團法人是要從事公共利益，但救國團下竟有「中國青年大陸研究文教基金會」、「中國青年服務事業文教基金會」及「張老師基金會」，3財團法人，另外還出資成立「張老師」、「中國青年旅行社」2間股份有限公司，另外幼獅文化、嚕啦啦旅行社、中國青年旅行社等公司仍繼續營利，他質疑，一個公益團體，又是社團法人、又是營利事業單位，現在都還在營利，從民國90年起至今承接207件共值5億元的政府標案，為何公益團體可以這樣做？

李俊俋補充，救國團民國41年成立時，隸屬國防總政戰部，是政府單位，民國58年後解除國防部隸屬，變成行政院督導的公益團體，民國78年才轉登記為社團法人，底下有一堆營利組織，從政府單位變成公益團體，又是社團法人、又是財團法人，又有投資股份有限公司，「完全是個四不像的大怪獸」，這亦是轉型正義須追究之處。

他並提出3點質疑：其一，救國團唯一社團法人，又可下設基金會，同時經營營利事業；其二，救國團應說明每年承接政府標案數；其三，如依照財團法人法、社團法人法之規定，救國團相關集團應分屬內政部、教育部管理，其財報、活動、資產均須公開申報，不應迴避。

民進黨立委賴瑞隆說，救國團總資產超過57億元，怎樣的公益性質社團法人有這麼龐大資產？攤開救國團1年帳冊，今年收入29億元，業務費支出就占11億1500萬元，到底用在哪裡？救國團應該接受國家監督，輔導合法或依法處置。