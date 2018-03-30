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WHO打壓台灣？ 民進黨立委批勿淪中國打手

2018-03-30 11:04聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

國際醫療專業非政府組織近日傳出受到世界衛生組織（WHO）秘書處脅迫，要求各國際非政府組織將官網上有Taiwan名稱，更改為Taiwan,China或Taiwan,Province of China，民進黨立委邱泰源等人上午在立法院舉行記者會，呼籲WHO勿受政治因素干擾，淪為中國打壓台灣的打手。

民進黨立委邱泰源（右三）等人上午在立法院舉行記者會，呼籲WHO勿受政治因素干擾，...
民進黨立委邱泰源（右三）等人上午在立法院舉行記者會，呼籲WHO勿受政治因素干擾，淪為中國打壓台灣的打手。記者余承翰／攝影
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