主教任命協議傳將簽 綠委：中梵仍有爭議

2018-03-30 11:17 中央社 台北30日電



民進黨籍立委蔡適應今天針對中梵可能簽署主教任命協議表示，中梵仍有爭議，且就算簽署，離建交仍有一段路。國民黨籍立委曾銘宗表示，若中梵簽署協議，很快就會建交，盼外交部做好因應。

中國官方「環球時報」（Global Times）日前報導，梵蒂岡和北京最快可能3月底簽署有關中國主教任命的協議。外交部29日晚間表示，外交部與駐教廷大使館審慎、密切注意相關發展。

教廷發言人柏克29日指出，中國大陸和教廷「並非很快」就會簽署歷史性的中國主教任命協議，這與中共認可的主教郭金才說法牴觸。

蔡適應上午在立法院受訪表示，立法院外交及國防委員會委員2月曾訪問梵蒂岡，並拜會梵蒂岡國務院外交部的人員，當時梵蒂岡表示，與中國有談到主教問題，但並未觸及建交議題。

蔡適應說，梵蒂岡希望能在中國傳播福音，但這部分涉及到主教任命權及教區劃分，就我方了解，目前雙方對此議題仍有爭議，即便完成，距離雙方建立正式外交關係還有一段路要走。

他說，天主教福音傳播不只是在中國，在台灣也很重要，相信梵蒂岡不會為了要去中國，而放棄台灣天主教徒對教宗的信賴。

曾銘宗受訪表示，若中梵簽署有關主教任命的協議後，雙方很快就會建交，希望外交部做好相關的因應與防範。

中國國民黨籍立委許毓仁受訪表示，若主教任命問題解決，中梵建交已經進入實質的倒數階段，台灣卻一直不願正面面對，外交部還覺得中梵不可能建交。

他說，外交部要給國人全面的交代，面對中梵建交不能一點辦法都沒有，呼籲總統蔡英文應出訪梵蒂岡，跟教宗見面討論台梵中的三方關係。