被獨派丟鞋 柯文哲：隨扈應該會告他吧

2018-03-30 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前拆除公投盟在立法院外的帳篷，引發獨派不滿，揚言丟鞋討公道，柯不以為意，還開玩笑「要丟準一點」，不料昨日上午10時許真的遇到「鞋襲」，只是丟中的是隨扈。柯文哲今天表示，隨扈有去驗傷，「應該會告他吧」。

昨日丟鞋的人是曾「斬首」蔣公銅像的獨派人士郭志剛，埋伏在市府北門丟一支高跟鞋，丟中隨扈後，立即被警方帶回調查，不過郭不願接受警詢，將擇期通知製作筆錄，郭還受訪說，柯文哲體格小、目標小，「要丟中他說實在機會不大。」

今天上午柯文哲參加教育局活動，身旁跟隨的警力明顯增加，他在活動前接受聯訪，媒體問柯此事，柯文哲說，「可是他是打到隨扈啊，隨扈會告他吧」。

記者追問會告嗎？柯說，會吧，會要求賠償；至於隨扈有傷嗎？柯說，隨扈有去驗傷，但他沒看診斷書所以不曉得。

媒體好奇柯的隨扈若提告，屆時豈不是要跟獨派槓上？柯說不是啦，這是不要隨便做暴力行為，暴力有時候會變成壞習慣。