影／蔡總統花蓮二天一夜拚觀光 首站買逾4000元麻糬

2018-03-30 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



花蓮地震後，觀光業受到衝擊，蔡英文總統今天邀請媒體共同到花蓮「拚觀光」，2天1夜的行程力拚行銷花蓮。蔡總統首站來到位於吉安鄉的知名麻糬店，她表示，花蓮整個重建的過程，不論中央、地方，不論政治屬性、黨派，大家都只有一個目標，就是產業趕快恢復、產業可以愈來愈好。

蔡總統表示，今天到花蓮來主要是要行銷花蓮，希望透過媒體報導，讓全台灣的人可一起體驗台灣的美跟好。這段時間花蓮比較辛苦，因地震關係，立委、地方、中央都很辛苦，希望可在最短的時間復原，恢復產業的風貌。

「花蓮麻糬很好吃。」蔡總統說，希望讓全台好朋友到花蓮走走看看，花蓮有很多禮品、土產，今天來吃麻糬，確實好吃，品樣很多。

蔡總統也提到，這段時間除了企業積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民進黨部今天也到花蓮作員工旅遊，新北市長朱立倫也到花蓮，她覺得這非常的好，在花蓮整個重建的過程，不論中央、地方，不論政治屬性、黨派，大家都只有一個目標，就是產業趕快恢復、產業可以愈來愈好。