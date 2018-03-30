影／蔡英文花蓮拚觀光 傅崐萁：我可受傷國家不能受傷

2018-03-30 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



花蓮0206地震後，觀光業大受衝擊；蔡英文總統今明兩天到花蓮「拚觀光」，蔡總統首站在上午9時到吉安鄉「阿美麻糬」，花蓮縣長傅崐萁早一步抵達，傅崐萁說，希望未來蔡總統對整個災後重建及觀光的振興，能夠給地方更多的資源。傅也說，「過去的這段時間，大家也不要覺得尷尬，確實有很多事情，確實會愈講愈清楚。我可以受傷，但國家不能受傷。」

傅崐萁受訪表示，今天是0206震災後，蔡總統帶著媒體團來行銷花蓮的觀光，他以地主身分也表達歡迎，也希望未來蔡總統對整個災後重建及觀光的振興，能夠給地方更多的資源，能讓國家整體的觀光投注在花蓮，讓地方哀嚎的觀光產業在最短的時間振興起來。

他說，這次總統到花蓮是一個觀光的行程，也是一個行銷，身為花蓮縣長，對於國家元首帶著國內媒體來花蓮對於景點一一介紹與行銷，誠摯表達歡迎。

傅崐萁說，「過去的這段時間，大家也不要覺得尷尬，確實有很多事情，確實會愈講愈清楚」。未來國家的災難要有一套很完整的機制，也希望國家能夠訂定，讓地方能夠遵行，國人也能了解，這是共同的目標，「我可以受傷，但國家不能受傷」。

至於是否將全程陪同蔡總統花蓮行，傅崐萁說，今天他是地主，國家元首來，在這裡恭迎，歡迎總統到花蓮有觀光的行程，「我們是在接總統的部分，表達歡迎，接下來總統與媒體團行銷花蓮，我們就表達感謝，因為還有很多的公務要持續忙碌」。

新北市長朱立倫也推動「花蓮尊爵行」，鼓勵市府員工與眷屬、民間社團，以花蓮作為旅遊目的地，協助當地觀光業者。朱立倫自己也隨同首發團，搭乘台鐵將在上午10時55分抵達花蓮火車站。