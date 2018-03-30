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回應核二廠2號機跳機 賴清德：盼台電妥善因應

2018-03-30 09:24聯合報 記者徐偉真╱即時報導

核二廠2號機併聯發電一天就跳機，行政院長賴清德今天表示，核二廠2號機後續處理會秉持3個原則，安全第一、有專業決定、按照標準程序作業走，他希望台電妥善因應，後續順利推動。

賴清德被點名要道歉，他說，根據包括原能會或專家意見，核二廠在整個再轉的過程中，因為蒸氣問題安全停機，這是預期的，至於國民黨立委點名經濟部長沈榮津下台負責，賴清德說，雖然發生跳機，但有安全停機，「看後續推動情況如何」。

媒體追問會不會影響之後的夏季供電，賴清德說若核二機無法再轉，整體供電量當然會比較少，他希望能一切順利。

行政院長賴清德。記者徐偉真／攝影
行政院長賴清德。記者徐偉真／攝影
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核二賴清德原能會

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