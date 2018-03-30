有圖／你看過嗎？ 留西裝頭的吳敦義

2018-03-30 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義，從早年擔任台北市議員到南投縣長，一直都是理個小平頭，他給大家的印象，好像沒有留過西裝頭。

其實吳敦義說過，他這一生曾有2次留過西裝頭；一次是結婚前，為了拍婚紗照，特別留個西裝頭。另一次是大學畢業後考上中視，原本要到電視台上班，也曾留頭髮，梳個西裝頭，這是他2次留西裝頭的經驗。

南投市光榮國小最近60周年校慶，找出當年南投縣老縣長的照片，年輕的吳敦義就理個小平頭。要看到留西裝頭的吳敦義，還真不容易