施政讓人民無感 孫大千：民進黨正在重蹈國民黨覆轍

2018-03-30 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今表示，蔡英文總統要求「行政團隊要讓人民有感」，這句話實在耳熟能詳，因為也是國民黨執政時常常掛在嘴邊的。報系資料照 分享 facebook 前立委孫大千今表示，蔡英文總統要求「行政團隊要讓人民有感」，這句話實在耳熟能詳，因為也是國民黨執政時常常掛在嘴邊的。這又再度證明，民進黨正在一步步重蹈國民黨的覆轍。一個政權的敗亡會經歷下列幾個階段：

第一階段：選舉大勝，所以志得意滿，不可一世，自以為是，逐漸疏離民意。

第二階段：執政績效不彰，但是自我感覺良好，只好頻頻舉出各項經濟數據，繼續自我麻醉。

第三階段：支持度持續下滑，開始自我安慰，因為冷冰冰的數字，民眾無法理解，所以要求執政團隊，必須以更精確、更清楚的論述，讓人民能夠有感。

第四階段：由於民怨依舊沸騰，所以把矛頭指向媒體唱衰，於是安排政務官下鄉舉辦說明會，與民眾直接對話，或是上call-in節目，為政策辯護。

第五階段：政權被人民憤怒的海嘯衝垮，至死仍不知道，為什麼會被政黨輪替？

孫大千說，其實藍綠兩黨之所以一再重演相同的戲碼，是因為他們都有一個共同的盲點，那就是，民眾之所以無感，並非因為數字冷冰冰，也不是因為論述不夠清楚，而是因為藍綠政黨所做的一切，並非是人民真正最在乎的。「民之所欲，常在我心」，若是能夠真正站在民眾的角度來體會，和他們一起呼吸，一起感受，又何必擔心人民對施政無感呢？