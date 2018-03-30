親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照執行率不高
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠搶修法
核二出包又跳機
八百壯士拆帳篷
兒虐漏洞怎麼補
北農人事案紛擾
政治
軍事
綜合

募兵廣告搞曖昧 長官竟然相挺…原因其實很悲催

葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好

2018-03-30 07:54聯合報 記者楊德宜╱即時報導

立法院前馬拉松抗爭超過400天的軍人年改抗議團體「八百壯士捍衛權益」，昨天在北市府的要求下將帳篷拆除。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，八百壯士學長們尊重法治，不為難台北市警察局弟兄，自拆帳篷。反觀公投盟台獨國既不申請路權，長期非法占據行人道，「被清除路霸，也是剛剛好而已」。

而昨天上午台北市長柯文哲從市府步行至對面的誠品信義店參加記者會時，遭獨派人士埋伏丟鞋，身旁隨扈遭砸中。葉毓蘭批，丟鞋抗議的行為，也算是自曝其短，完全不尊重法治。

軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷...
軍人年改團體「八百壯士捍衛權益」在立院前搭篷逾四百天，在北市府要求下，昨搬離帳篷內物品，自行拆除帳篷。 記者高彬原／攝影
分享

葉毓蘭警察立法院

相關新聞

蔡總統將出訪友邦史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-03-29 23:54

黨產會聽證 釐清3基金會資金是否不當

2018-03-29 23:54

施政讓人民無感 孫大千：民進黨正在重蹈國民黨覆轍

2018-03-30 08:03

謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09

協助拚觀光 蔡英文、朱立倫今都到花蓮

2018-03-30 05:59

青工會封黨產會…警方登門國民黨查人 連夜約談

2018-03-30 01:01

民進黨跟柯P合作？ 扁爆料：蔡總統早就親自談好

2018-03-29 23:54

結束訪台行 羅伊斯：繼續促進美台夥伴關係

2018-03-29 23:16

中梵主教任命協議傳月底簽 外交部密切關注

2018-03-29 21:41

蔡總統明到花蓮拚觀光 政院今審核通過重建經費

2018-03-29 21:35

【重磅快評】誰頭腦怪怪的？柯P可以怎樣引用甘迺迪？

2018-03-29 19:50

扁「新勇哥物語」爆料：蔡總統已約見柯P表達與柯P合作

2018-03-29 19:43

連勝文：發出人民怒吼 捍衛蔚藍天空及清新空氣

2018-03-29 17:57

柯宇綸事件 陸委會：中共自導自演 政治操作無限上綱

2018-03-29 17:46

影／充滿「貓」元素 立委吳思瑤隨身包大公開

2018-03-29 17:28

影／陳致中談扁 手抖掛尿袋將出席5月餐會

2018-03-29 17:20

影／蔡總統出訪史瓦濟蘭 4/17日出發 直飛不過境

2018-03-29 17:04

蔡總統：促轉會將會有一位原住民族委員

2018-03-29 16:54

蔡總統四月出訪直飛史瓦濟蘭 中途不過境

2018-03-29 16:19

影／無人抗議 蔡總統主持春祭過程平和

2018-03-29 15:52

李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆

2018-03-29 15:37

獨／救完吳音寧 陳景峻赴立院拜會柯建銘

2018-03-29 14:48

回憶跟柯P那幾年 簡余晏招認：不堪回首

2018-03-29 14:11

黨產會今開聽證會 大樓遭貼「封條」逆襲

2018-03-29 14:03

空汙法攻防戰 立委：環保署勿成經濟部橡皮圖章

2018-03-29 13:56

高思博推台南反空汙公投

2018-03-29 13:51

民調時間喬不攏 北市長參選協調會爆口角

2018-03-29 13:36

新光醫院疑用無照洗腎設備 段宜康：柯市府枉法包庇

2018-03-29 13:22

引用中共談話挨批 柯P：下次用甘迺迪的

2018-03-29 13:16

三基金會是黨產？國民黨：黨產會畫把射箭 新威權

2018-03-29 13:05

【即時短評】台灣不用能源公投 要價值公投

2018-03-29 12:58

游淑慧：保下吳音寧等於給相信柯Ｐ的年輕人一巴掌

2018-03-29 12:16

森鐵頻出軌因路線泥化嚴重 立委轟台鐵：把人命當什麼

2018-03-29 12:14

查核二2號機跳機原因 黃國昌：台電根本自打臉

2018-03-29 12:12

好平靜 蔡英文忠烈祠春祭 場外沒人抗議

2018-03-29 12:07

備戰美中貿易戰 賴清德：釐清台鋼鋁「含中成分」

2018-03-29 12:03

青年節活動惹議 葛永光：擬請是請求補助

2018-03-29 12:02

公教年改7月上路 藍委：等軍勞一起實施才公平

2018-03-29 11:44

核二廠2號機跳機 國民黨團要求經濟部長下台負責

2018-03-29 11:44
看更多

熱門文章

怎麼形容跟著柯P做事的那幾年？簡余晏：不堪回首

2018-03-29 09:53

吳音寧保北農總座 孫大千：柯P與民進黨密室協商

2018-03-29 14:17

首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33

蔡英文僅賀電致意表揚青年 馬英九：小英不來老英來

2018-03-29 11:04

議員參選人蔡宜珊遭控只給助理20K 民進黨將開除黨籍

2018-03-29 12:47

李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆

2018-03-29 15:37

陸戰隊基層不爽幫採洋蔥 館長：比起訓練根本是天堂

2018-03-29 20:45

不打美女牌 男士官扮「佛系招募員」渡有緣人入營

2018-03-29 11:07

【重磅快評】柯P救吳音寧 蔡英文出的答卷也作完了

2018-03-29 16:39

拆帳篷惹不滿 柯P今早遭丟鞋命中隨扈

2018-03-29 12:58

游淑慧：保下吳音寧等於給相信柯Ｐ的年輕人一巴掌

2018-03-29 12:16

吳音寧續留北農 王鴻薇批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

2018-03-29 15:03

簡余晏說「不堪回首」柯P：那也沒辦法

2018-03-29 11:24

蔡宜珊違反勞基法 王定宇批：妳錯了就是錯了！

2018-03-29 13:43

綠營派誰戰北市未定 周偉航：誰會出錢派人去死？

2018-03-29 22:13

遭控血汗老闆 蔡宜珊將對呱呱助理、媒體提告

2018-03-29 13:35

Google披露嘉義空軍基地愛國者飛彈陣地完工

2018-03-29 11:46

慶富發布獵雷艦下水照 黃國昌：搞個船殼就想繼續騙

2018-03-29 19:51

陳亭妃疑置入電視劇？段宜康要NCC查清楚

2018-03-29 10:49

黃子哲：吳音寧從神隱變神「贏 」繼續笑領250萬

2018-03-29 22:34

抗爭401天 八百壯士青年節同意自拆帳篷 聲言再回來

2018-03-29 13:59

姚立明質疑帳目 柯P：2018打自己的2014嗎？

2018-03-29 12:58

李敖遺產她爭取！ 還有哪些名人「被認爹」…

2018-03-29 11:00

助蔥農採收被酸 館長怒嗆：我扛過921地震屍體

2018-03-29 21:09

青工會封黨產會…警方登門國民黨查人 連夜約談

2018-03-30 01:01

曼布克獎擅改國名「中國台灣」 吳明益嚴正抗議

2018-03-29 11:43

慶富獵雷艦下水？ 國防部：只是船殼 和國防部無關

2018-03-29 16:17

楊麗環昨批民調不公 今臉書祝福陳學聖

2018-03-29 11:45

下屆屏東縣長選舉 國民黨：絕不可能缺席

2018-03-29 17:21

【重磅快評】誰頭腦怪怪的？柯P可以怎樣引用甘迺迪？

2018-03-29 19:50

核2廠2號機跳機停擺 核3廠下周大修供電將吃緊

2018-03-29 16:28

核2廠二號機停機 侯友宜：這不是説幹話的時候

2018-03-29 16:33

布克獎國籍改中國台灣 吳明益：與我立場不同

2018-03-29 11:50

黨產會今開聽證會 大樓遭貼「封條」逆襲

2018-03-29 14:03

黨產會遭貼封條 黨產會回應

2018-03-29 10:28

月薪4萬軍人當免費農工 官兵：該退場了

2018-03-29 23:32

批游、蘇不夠積極 阿扁提點民進黨：選舉遲不提人選很奇怪

2018-03-29 14:07

核二2號機停機供電緊 經長臉色凝重：備轉容量較低

2018-03-29 10:30

挺民進黨選北市長 陳致中：柯P連任就不選2020？

2018-03-29 10:31

不滿市長黨內初選協調會結論 張顯耀怒撤簽

2018-03-29 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top