葉毓蘭讚八百壯士自拆帳篷 批獨派被清除路霸剛好

2018-03-30 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



在立法院前馬拉松抗爭超過400天的軍人年改抗議團體「八百壯士捍衛權益」，昨天在北市府的要求下將帳篷拆除。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，八百壯士學長們尊重法治，不為難台北市警察局弟兄，自拆帳篷。反觀公投盟台獨國既不申請路權，長期非法占據行人道，「被清除路霸，也是剛剛好而已」。