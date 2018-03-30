謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「金正恩的如來神掌」一文，他說，過去1年來，北韓的核武威脅，一直是地緣政治最大風險的不定時炸彈，外界對北韓領導人金正恩的刻板印象就是極權統治。但跨入2018年，「這個年輕的胖小子主動出擊，令人刮目相看」。

謝金河說，從平昌冬奧會，南北韓共組隊伍，雙方派出談判代表。接著主動拋出橄欖枝，要求與川普會談，把美朝緊張情勢迅速降溫。這個情勢看在中國眼底，終於引來中國國家主席習近平出手。

在習近平主動邀請下，金正恩展開他接班以來，首度跨出國門之旅。一輛綠色火車班列駛過鴨綠江友誼大橋，從丹東、瀋陽，直抵北京。謝金河說，金正恩出訪，可能連美方都大大出乎意料之外，金正恩的神秘旅程，直到金正恩返回北朝鮮，中國大陸的媒體才全面揭露，為眼前正陷入緊張關係的中美貿易戰帶來更多的變數。見到習近平，4月27日金正恩要與南韓總統文在寅會談，接著是5月的美國總統川普與金正恩的高峰會。