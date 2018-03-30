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謝金河：一個小國把中美弄得團團轉 堪稱世界奇蹟

2018-03-30 07:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「金正恩的如來神掌」一文，他說，過去1年來，北韓的核武威脅，一直是地緣政治最大風險的不定時炸彈，外界對北韓領導人金正恩的刻板印象就是極權統治。但跨入2018年，「這個年輕的胖小子主動出擊，令人刮目相看」。

謝金河說，從平昌冬奧會，南北韓共組隊伍，雙方派出談判代表。接著主動拋出橄欖枝，要求與川普會談，把美朝緊張情勢迅速降溫。這個情勢看在中國眼底，終於引來中國國家主席習近平出手。

在習近平主動邀請下，金正恩展開他接班以來，首度跨出國門之旅。一輛綠色火車班列駛過鴨綠江友誼大橋，從丹東、瀋陽，直抵北京。謝金河說，金正恩出訪，可能連美方都大大出乎意料之外，金正恩的神秘旅程，直到金正恩返回北朝鮮，中國大陸的媒體才全面揭露，為眼前正陷入緊張關係的中美貿易戰帶來更多的變數。見到習近平，4月27日金正恩要與南韓總統文在寅會談，接著是5月的美國總統川普與金正恩的高峰會。

「一個小國把中美兩大強國弄得團團轉，這堪稱是世界奇蹟」，謝金河說，尤其是金正恩的年紀。如果北朝鮮問題在5月落幕，那麼下一個台灣的問題會不會接棒演出？不知小英總統是否做好了準備？

習金會。美聯社
習金會。美聯社
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金正恩北韓習近平

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