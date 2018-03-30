青工會封黨產會…警方登門國民黨查人 連夜約談

2018-03-30 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨青工總會昨天凌晨前往行政院黨產會位於松江路的辦公大樓，在大樓外貼封條，抗議黨產會查封各縣市黨部黨產，還持大鎖把後門進出口上鎖。警方獲報後，立即展開追查行動。據了解，警方昨晚還親自前往國民黨中央黨部進行資料比對，並且連夜約談參與查封黨產會行動的新北市青工總會長陳茂嘉及桃園市青工總會長莊程發。

據指出，長安東派出所鎖定參與查封黨產會大樓行動的國民黨青工總會成員，共有七人，除了昨夜約談的陳茂嘉和莊程發，還有全國青工總會長吳建志及台北市士林北投區的國民黨中央委員郭正豪等，將在今天繼續進行約談的行動。

據指出，黨產會是以汙辱公署及妨害自由等罪嫌，提出告訴，警方昨天依程序展開約談和製作筆錄的行動，在完成筆錄偵訊後，即有可能以此兩罪嫌展開移送的動作。

陳茂嘉昨夜向媒體證實已遭約談，他表示，在約談過程中，成員表達願意承擔責任，敢做敢當的立場。他也強調，即使面臨司法，但面對違憲違法的黨產會，接下來該有的抗議行動不會停止，國民黨必須讓外界知道黨的作為，不能任違憲違法的黨產會恣意而為。

黨產會位於松江路的辦公室大樓外，昨天凌晨被國民黨「全國青工總會」率員前往貼上封條，還持大鎖把後門進出口上鎖，青工總會並在臉書全程直播公然「踢館」，青工會宣稱，昨天是三二九青年節，響應廣州起義，要查封違憲黑機關，貼上「違法查封，我先封你」、「民進黨不倒，台灣不會好」等標語。

黨產會發言施錦芳表示，黨產會依照黨產條例在追查黨產過程中，可能損及某部分人的利益，他們還是本於權責繼續做應該做的事，至於大樓遭破壞已經請警方蒐證，有涉及不法的部分將依法提告。