黨產會聽證 釐清3基金會資金是否不當

2018-03-29 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



黨產會昨召開民族等三個基金會是否為國民黨附隨組織的聽證會，黨產會主委林峯正（右）、發言人施錦芳（左）出席。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

行政院黨產會昨針對國民黨前主席朱立倫任內設立的財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，召開第二次聽證會，三個基金會的委任律師均強調，絕非國民黨附隨組織，更無法源依據將各三千萬元、總計九千萬元的基金會本金和孳息移轉國有。

黨產會發言人施錦芳表示，這次聽證會主要是想釐清兩大爭議點，首先是三大基金會是否由國民黨實質控制，以及欣裕台公司給三大基金會的資金，是否屬於不當取得財產。

民族、民權及國家發展基金會，是朱立倫在二○一五年黨主席任內，透過黨營事業欣裕台各捐助三千萬元，陸續成立。根據黨產會調查認定，三大基金會的本金來自欣裕台，欣裕台已經行政處分為國民黨附隨組織並命財產移轉國有，除非國民黨和欣裕台在司法訴訟勝訴，否則，本金全來自欣裕台的三大基金會將難逃被認定為國民黨附隨組織，必須移轉國有。

基金會委任律師強調，本金為基金會基礎，若要返還本金，形同解散基金會，且依法能解散財團法人的機關，只有法院及內政部，據此質疑黨產會逾越職權。

昨天舉行聽證會前，黨產會位於松江路的辦公室大樓外，凌晨被國民黨「全國青工總會」率員前往貼上封條，還持大鎖把後門進出口上鎖，青工總會並在臉書全程直播公然「踢館」，並宣稱是三二九青年節，響應廣州起義，要查封違憲黑機關。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會依黨產條例在追查黨產過程中，可能損及某部分人利益，將本於權責繼續做應該做的事，至於大樓遭破壞已經請警方蒐證，有涉及不法的部分，依法提告。