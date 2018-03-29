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蔡總統將出訪友邦史瓦濟蘭 直飛不過境

2018-03-29 23:54聯合報 記者林敬殷／台北報導

總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統將於四月十七日到廿一日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，這趟名為「同心永固」的出訪行程，將採直飛，中途不過境其他國家。

至於非洲另一友邦布吉納法索，傳出因為維安顧慮，才未安排前往；外交部長吳釗燮說，布國先前發生恐攻，很快平息，只是布國有自己的重要國際行程，這次不方便接待，但台灣和布國的關係很穩固，對方非常歡迎蔡總統擇期訪問，台灣也正式向布國總統提出邀請，布國總統答應很快到台灣訪問。

此外，媒體詢問我與教廷的關係，吳釗燮說，教廷和台灣關係目前看起來是「短期內沒有問題」，中國大陸和教廷是在探討教務協議，教廷也說沒討論政治部分。

針對媒體詢問，中國大陸近年積極透過企業投資，深化與非洲的關係；吳釗燮說，中國大陸透過企業界到非洲各處，希望有更多企業滲透，史瓦濟蘭當然不例外，不過，台灣和史瓦濟蘭的邦交非常穩固，恩史瓦帝三世一而再、再而三說明邦交不會有問題，恩史瓦帝到訪過台灣十六次，這次蔡總統專程到史瓦濟蘭訪問，可見兩國邦交沒問題。

吳釗燮表示，今年是史瓦濟蘭獨立建國五十周年，也是中華民國和史瓦濟蘭建交五十周年，更是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世五十歲生日，剛好在三個五十的時刻，答謝恩史瓦帝三世熱情邀請，也為增強了解及強化雙邊友好關係，並實地了解兩國各項合作計畫實際執行狀況，因此安排這項出訪行程。

吳釗燮指出，蔡總統此行除了參加慶典行程，參訪台灣醫療團隊的醫院、訪視國合會在史國推動的教育訓練、農業合作外，還會與旅居南非的僑民、台商餐敘。

史瓦濟蘭吳釗燮非洲蔡英文南非

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