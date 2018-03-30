獨派「鞋襲」柯文哲 鞋子如影隨形的委屈…馬英九最知道

台獨群眾聚集在北市府前丟鞋抗議，並向台北市長柯文哲喊話，未來類似的陳抗活動將如影隨形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲因拆公投盟十年「路霸」帳篷，昨遭獨派人士埋伏丟高跟鞋抗議，柯文哲沒被丟中，是隨扈替他挨了一記「鞋吻」。

回顧國內外丟鞋抗議史，鞋種不分拖鞋球鞋，場合不分室內戶外，只有下場不盡相同。

台北市長柯文哲在市府外遭丟鞋，警方帶回丟鞋的郭姓男子調查，將鞋子拍照存證。 記者李奕昕／翻攝 分享 facebook

●嗆丟準一點 柯文哲果然被丟

柯文哲日前拆除公投盟在立法院外的帳篷，引發獨派不滿，揚言丟鞋討公道，柯不以為意，還開玩笑「要丟準一點」，不料昨日上午10時許，曾「斬首」蔣公銅像的獨派人士郭志剛，埋伏在市府北門丟鞋，被警方帶回調查，郭不願接受警詢，警方查證身分後請回，將擇期通知製作筆錄，依社會秩序維護法辦理。

●抗議蔡英文 反年改民眾拔菜丟鞋

蔡英文總統去年6月至國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，車隊行經時，反年改團體、「全民拔菜」民眾突破封鎖線，跑入車道攔阻車隊、丟鞋子、丟寶特瓶，迫使車隊一度暫停。警方將魏姓男子等6人依社會秩序維護法送辦。士林地院簡易庭日前裁罰6人各1000元罰鍰。

2012年12月10日世界人權日活動，王獻極涉朝總統馬英九丟鞋，被隨扈出手擋下，日後台北地院判王無罪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●馬英九支持度暴跌 鞋影隨行

台灣被丟鞋抗議最多次的政治人物，當屬前總統馬英九。馬第二任總統執政成績讓民眾不滿，支持度暴跌到13%。2012年12月10日，馬在新北市新店區景美人權文化園區舉辦的世界人權日活動中，被抗議民眾扔擲包括鞋子等物品，還好隨扈反應機敏，伸手空中攔鞋。

丟鞋的台灣國團體總會會長王獻極和公投護台灣聯盟活動執行長賴芳徵被捕，北檢依強制罪、妨害合法集會罪將2人起訴，均判無罪，馬英九在2013年的行程從此「鞋影隨行」，陸續發生近十起丟鞋事件。

2013年9月18日陳為廷對苗栗縣長劉政鴻丟鞋，隔年苗栗地院判陳犯強暴公然侮辱罪罰金1萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●大埔案 劉政鴻遭陳為廷丟鞋爆頭

2013年9月18日，苗栗縣大埔事件拒拆戶「張藥房」老闆張森文溺斃在住家附近溝渠。苗栗縣長劉政鴻當晚欲前往上香，張家拒絕，雖有警力開路，劉仍遭到當時就讀清華大學的研究生陳為廷丟球鞋擊中頭部，鞋子被檢方沒收。

苗栗地院隔年依強暴公然侮辱罪判陳為廷罰金1萬元，陳上訴請求還鞋，台中高分院2015年判強暴侮辱罪部分撤銷，免刑，沒收的鞋子發還，全案定讞。

2007年無黨籍立委李敖在立院總質詢，向行政院長蘇貞昌丟鞋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●江宜樺、毛治國、朱立倫 都遇鞋襲

前行政院長江宜樺2013年11月陪同夫人李淑珍、攝影師齊柏林等人一起觀賞紀錄片電影「看見台灣」，散場時清華大學孫姓女學生將她腳上的紅白拖朝向江丟出。孫女被依違反社維法處5000元罰鍰，抗告遭駁回。

2015年3月，國道收費員自救會成員前往行政院長毛治國住家靜坐抗議，有人將一隻運動鞋和一個水瓶朝毛治國方向丟，被維安人員擋下。

2015年5月，朱立倫擔任國民黨主席時赴大陸「朱習會」，返台抵達機場大廳時，台聯青年軍大喊朱立倫賣台，有人向朱立倫丟鞋，幸未擊中。

2008年美國前總統布希演講，被伊拉克巴格達電視台記者柴迪丟鞋怒罵，布希彎腰閃過這隻鞋子，幽默以對；丟鞋在阿拉伯文化中象徵極大侮辱，柴迪因此被視為民族英雄，引爆後續丟鞋抗議風氣。