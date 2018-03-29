蔡總統明到花蓮拚觀光 政院今審核通過重建經費

2018-03-29 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



0206花蓮強震已將近2個月，蔡總統明天將訪視花蓮，2天1夜的行程，還邀請媒體記者隨行。行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」今天開會，核列公共設施及公有建築復建工程經費3億8,932萬4千元；災後復建工程以外所需經費8億8,174萬4,370元，並請主計總處於3月底前完成報院核定程序。

今年2月8日，花蓮強震剛過，餘震不斷，蔡總統特別在花蓮住一晚，「跟大家一起度過這個不安的時刻」。明天起的2天1夜行程，蔡總統將參訪阿美麻糬、新社香蕉絲工坊、東豐拾穗農場等處，「拚觀光」提振花蓮觀光產業的意味濃厚。

行政院今天的會議，花蓮縣長傅崐萁也親率相關局處主管出席。專案小組召集人、政務委員陳美伶再次強調，重建工作推動刻不容緩，今天已確認核列的計畫，請縣府務必拿出執行力，在最短時間內完成；至於其他尚待補強，或後續仍將再提出的計畫，則請縣府加速作業，只要計畫確實可行，經費覈實編列，中央一定秉持從優、從簡、從寬、從速的原則，在最短時間內核定。

行政院表示，為瞭解花蓮地震災後重建工作推動情形，並盡速確定各項重建經費，政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」今天下午於行政院舉行第5次會議，由陳美伶主持；中央部會由政務委員兼工程會主委吳澤成親自出席，內政部、交通部、經濟部、財政部、教育部、法務部、衛福部、勞動部、環保署、農委會、文化部、國發會、主計總處、金管會、賑災基金會等均派員與會，傅崐萁也親率縣府主管出席。

行政院表示，本次會議分別就歷次會議決議辦理情形、花蓮縣公共設施及公有建築復建工程經費審核結果、整體重建經費審議情形，以及振興花蓮觀光具體作法等，由工程會、主計總處、交通部等機關提出報告，並與縣府有關單位進行充分討論，做出決定如下：

一、有關公共設施及公有建築復建工程，業經政委吳澤成親自召開會議，逐案討論確認並獲致共識，計核列3億8,932萬4千元；災後復建工程以外所需經費，經主計總處會同相關機關審議，並在今天與縣府各單位共同檢視後，計核列8億8,174萬4,370元，請主計總處於3月底前完成報院核定程序。至於部分經費需求，如雨汙水下水道復建工程、校園設施設備復原、廢棄物處理等，因缺少詳細災損勘驗情形或計算資料，今天暫無法核列，請縣府盡速補充，並請各機關隨到隨審，若計畫覈實可行，應在最短時間內完成核定，以利重建工作推動。 二、有關花蓮產業面臨的困境，政府除透過融資保證專案貸款，協助業者度過眼前難關外，更要化危機為轉機，提出中長期的振興方案，協助產業轉型升級。目前在石材產業方面，經濟部已提出輔導計畫草案，刻正由行政院審議中，將盡速完成核定；觀光旅遊業方面，在中央、地方及民間團體的努力下，雖有逐漸回溫的趨勢，但仍嫌不足，請交通部觀光局配合當地業者需要，隨時滾動精進各項措施，另中長期方面，諸如深度精緻旅遊的開發、花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫等，亦應積極推動，期使花蓮觀光產業煥發出新的活力。 三、有關衛福部、外交部及僑委會所收受之善款，請於4月中旬前結算完畢，匯送花蓮縣政府運用；至於傅縣長所提建請中央訂定善款相關執行辦法一事，考量災害類型殊異，且「災害防救法」第45條對善款運用已有原則性規定，故仍應請縣府依照公益勸募條例相關規定，並由捐款監督管理委員會秉持公開、透明原則，善加運用，發揮最大效益。