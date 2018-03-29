中梵主教任命協議傳月底簽 外交部密切關注

2018-03-29 21:41 中央社 台北29日電



中國官方「環球時報」（Global Times）日前報導，梵蒂岡和北京最快可能3月底簽署有關中國主教任命的協議。外交部今天晚間表示，外交部與駐教廷大使館審慎、密切注意相關發展。

外交部發言人李憲章表示，教廷與中國有關教務協議的對話與互動仍持續進行，外交部與駐教廷大使館都審慎、密切注意相關發展。雖然教廷一再強調梵陸教務協議是為處理主教任命問題，不涉及政治議題，但外交部不曾掉以輕心，以「極為嚴肅的態度」看待梵陸教務協議的簽署與後續相關發展。

李憲章也說，外交部期盼教廷基於台梵友好邦誼，共同為確保宗教自由、人道、和平的普世價值持續努力。

同時，他表示，中國對台灣國際空間打壓從未鬆手，外交部持續在國際場域繼續捍衛民主、自由、人權等台灣價值；也期盼教廷等友邦及其他理念相近國家不畏中國壓力、持續支持台灣，共同維護台海和平、亞太區域安全與全球秩序穩定。

環球時報英文版28日報導，中國天主教主教團秘書長郭金才說，北京與梵蒂岡的協商已經來到「最後階段」，最快可能3月底就會簽署有關中國主教任命權的協議。

外電先前報導，中梵簽署主教任命協議，將是中梵關係重大突破；即使只能部分解決中國大陸主教由何者任命的棘手問題，也可能開啟中梵建立外交關係之路。

中國大陸天主教一分為二，一派是承認羅馬天主教教宗的「地下」教會，一派屬於國家控制的天主教愛國會，主教是由政府任命。