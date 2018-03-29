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朝野審空污法意見分歧 多數條文保留再審

2018-03-29 20:29中央社 台北29日電

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查空氣污染防制法修正草案，因條文眾多，再加上朝野對法案名稱，及環保署是否「會同」經濟部等條文意見分歧，審查緩慢，多數條文皆保留擇期再審。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查空氣污染防制法修正草案，由於空污法草案光行政院版本就有100條，再加上朝野立委也十分關注空污議題，所提的修法版本眾多，以及朝野立委、環保署，對於法案名稱、環保署實施空污總量管制措施是否需「會同」經濟部的意見不一，導致審查過程十分緩慢。

會議至下午5時30分，會議主席、民進黨籍召委邱泰源宣布散會時，才審查至第30條，且因國民黨團的版本還尚未進入委員會，所以多數條文皆先保留，擇期再審。

在法案名稱的部分，國民黨籍立委陳宜民認為，應從消極的防制，改為積極的清淨空氣法；民進黨籍立委吳焜裕則提案改為潔淨空氣法，不過也表示修改名稱會牽涉到相關子法，所以他並不堅持。

列席的環保署長李應元表示，因空污防制工作急迫，若要再處理相關200多個子法，恐要花一些時間，希望先集中資源修正通過空污法，待環境資源部成立後，再一起改。於是朝野立委決定先將名稱保留，日後再討論。

針對草案第12條，環保署實施空污總量管制措施需「會同」經濟部的「霸王條款」。國民黨立委、時代力量立委都堅持要刪除「會同」，不該讓經濟部有否決權。但民進黨籍立委何欣純說，這是依照現行機制，讓經濟部、環保署一起努力。

李應元表示，「會同」是讓相關部會共同承擔責任，現在國人關注空污議題，相信所有部會也會同心協力。最終，朝野因沒有共識，因此將此條保留，擇期再審。

今天上午開會時，朝野立委也因為審查程序問題而爭鋒，國民黨立委要求應先進行廣泛討論後，再進入逐條討論，但民進黨認為這是在故意拖延議事，會議一度中斷休息協商，最後朝野達成共識，先廣泛討論再逐條審查。（編輯：李淑華）

空污民進黨國民黨

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