【重磅快評】誰頭腦怪怪的？柯P可以怎樣引用甘迺迪？

2018-03-29 19:50 聯合報 主筆室



柯文哲引述鄧小平「讓一部分人先富起來」的政策，被李登輝指思想有問題，「頭腦怪怪的」。圖／報系資料照 分享 facebook

柯文哲引述鄧小平「讓一部分人先富起來」的政策，被李登輝指思想有問題，「頭腦怪怪的，靠來靠去，沒有為台灣」。既然引用大陸領導人的談話遭到質疑，柯文哲說，「下次應該多引用甘迺迪」。

柯文哲的確「頭腦怪怪的」，從垃圾分類隨袋徵收也可以扯到鄧小平的改革開放政策。雖然柯文哲說是媒體誇大誤導，但問題其實是，台灣社會才「頭腦怪怪的」，不管柯Ｐ的比喻對不對，引用「中國領導人」就是不對！

柯文哲談毛澤東、談蔣經國，現在還談鄧小平，在台灣社會「頭腦怪怪、氛圍也怪怪」的情況下，柯Ｐ怎麼看都是「頭腦怪怪的」。

但柯文哲要多引用甘迺迪，倒是個好主意。甘迺迪是美國歷史上最受歡迎的總統之一，他有很多名言流傳至今，柯Ｐ可信手捻來，隨時引用。

甘迺迪在柏林圍牆前說，「自由十分不易，民主也並不完美，但是我們從沒有把我們的人民用牆圍起來。」這句話柯文哲可回贈李登輝，並轉送蔡英文。李登輝的「戒急用忍」在兩岸間蓋起另類圍牆；蔡政府的教育部長也很想高築一堵「戒急用忍」圍牆，來抵擋大陸惠台31條。只有陳水扁很豪爽，他說，太平洋沒加蓋。

據說甘迺迪還說過，「當我們就職後，最令我訝異的就是一切政事就如我們以往所批評的一蹋糊塗」；這句話很適合蔡英文。而對於蔡英文蠻幹式的轉型正義，柯文哲也許還願意多轉贈一句甘迺迪的話：「只注意過去和現在的人，必錯過未來」。

當然，甘迺迪最膾炙人口的名言是：「不要問國家能為你做什麼，要問你能為國家做什麼。」看到民進黨和農委會力奪北農後，將年薪250萬的總經理職位分賞給政治實習生，柯文哲會不會想到：不要問我能為國家做什麼，要問我能從國家拿什麼？

至於甘迺迪的經典語錄「我是柏林人」，柯文哲還是別引用吧！這裡只允許「我是台灣人」，不容「一家親」，否則其心必異，頭腦必怪！