扁「新勇哥物語」爆料：蔡總統已約見柯P表達與柯P合作

2018-03-29 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



疑為前總統陳水扁與朋友LINE的「新勇哥物語」，最新一期提到前副總統呂秀蓮說扁支持她 競選台北市長之事，「勇哥」說「阿扁不可能這樣表達」，阿扁從未說過他支持任何人選台北市長；「勇哥」另爆料，兼民進黨主席的蔡總統早已在官邸約見台北市柯文哲夫婦，親自表 達2018願與柯文哲合作的決定。

「新勇哥物語」第59期內容如下：

「勇弟：媒體報導有意角逐台北市長寶座的呂副說，阿扁覺得對她來講「市長太小了！」又說阿扁支持的人選也變過好幾次。勇哥，你認為阿扁會這樣跟呂副說嗎？

勇哥：阿扁不可能會這樣表達。阿扁從未說過他支持誰選市長，哪來支持的人選，變來變去？阿扁引述民調，分析選情，不代表他支不支持誰。

勇弟：台北市長很大啊，對呂怎會太小呢？

勇哥：台北市長是僅次於總統的民選公職，民選總統4人就有3人做過首都市長，怎麼會太小呢？阿扁是問呂副，為什麼要選24年前他才43歲就選過的台北市長？呂副提到她要為台北守住台灣的山海關，也要推動台灣永久中立的公投。阿扁才說，那要選更大的台灣總統，而不是台北市長。

勇弟：呂副會參加黨內初選嗎？

勇哥：台北市長由黨主席徵召提名，根本沒有初選機制。就我的了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。如果這是真的，顯然不想徵召提名黨的市長候選人。至於選不贏，會是第三名云云，都只是藉口託詞而已！ 」