連勝文：發出人民怒吼 捍衛蔚藍天空及清新空氣

2018-03-29 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對空汙問題，國民黨中央委員連勝文持續在臉書發文提出呼籲，他今天在臉書貼文表示，昨日上午在北京參訪當地民間天使投資協會，卻遇上當地朋友所稱，這一年來最嚴重的空氣汙染，滿街都是戴上3M口罩的人，也讓我這個過敏的人苦不堪言，真的很怕未來深澳燃煤電廠一啟動，台北也變成這樣。

連勝文說，昨半夜回台，今天一早，卻幸運的看到了藍天白雲。而且陽光普照，空氣品質優良。這樣的台灣，他相信一定是讓許多飽受空汙之苦地區的朋友，所嚮往的一片凈土。

連勝文指出，這樣湛藍的天空，清新的空氣，真的不能被民進黨給毀了。民進黨 的能源政策，不僅使台灣長期處在電力不足的陰影之下，而其對應之法，竟是走回頭開始燒煤，但就算民進黨有神力能將黑煤洗成白色，煤還是煤，不會變成太陽能，汙染只會增加，不會減少！

連勝文批評，更扯的是，民進黨自己打臉，重啟核二後，居然馬上跳機！，時在審查空汙法時，也是虛應故事；這顯示了民進黨政府散漫的管理，同時因政治因素，不願面對也無法解決自己充滿矛盾的能源政策。

連勝文指出，中國大陸已開始雷厲風行的整頓空汙了，台灣更沒理由走回頭路！我們必須捍衛現在所擁有的蔚藍天空及清新空氣，這不僅是我們生活最基本的條件，也是確保我們下一代健康的關鍵。用各種方式發出人民的怒吼，才會是震攝民進黨政客最有效的方式。