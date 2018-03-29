陸委會：中共自導自演 政治操作無限上綱

2018-03-29 17:46 中央社 台北29日電



中國大陸近來多次以政治理由片面阻擋台灣民眾與產品，陸委會今天質疑，中共當局自導自演，以無限上綱、莫名指涉的方式脅迫台灣接受其政治主張，要如何推動兩岸良性互動發展？

台灣導演柯一正之子柯宇綸遭中國網民指稱主張台獨，影響主演電影「強尼．凱克」在中國上映。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上表示，國際社會共同認知中國大陸是缺乏言論自由及民主開放的社會。

他表示，這段期間中共當局自導自演，片面以政治理由抵制台灣民眾、商人、藝人與文化產品，以無限上綱、莫名指涉的方式脅迫台灣接受其政治主張，這完全與其領導人倡議「兩岸心靈契合」背道而馳，無助兩岸關係發展。

邱垂正說，政府要鄭重質疑對岸，如此下去要如何推動兩岸良性互動發展。

他表示，中國大陸近期先釋出對台措施，再以特定政治意識形態審查來篩選兩岸相關交流合作，要脅道歉自清，背後隱藏的意圖不言可喻，也使台灣民眾未來從事兩岸交流，存在明顯潛在風險。

邱垂正說，政府對台灣電影創作受到國人喜愛感到自豪，也鼓勵自由創作發展，相信人才只有在開放的環境中才能發揮創作能量。