影／陳致中談扁 手抖掛尿袋將出席5月餐會

2018-03-29 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



前總統陳水扁的兒子陳致中，以高民調通過黨內初選，將代表民進黨參加高雄前鎮、小港區市議員。29號上廣播節目，話題還是不免圍繞在父親阿扁身上。聊到阿扁病情，陳致中說阿扁還是需要掛尿袋、激動時手會抖。不過節目一開始，主持人用懸疑口氣問陳致中，會不會常常想到「兩個字」的某人，似乎讓陳致中有點緊張。