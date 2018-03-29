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獨家／兒子在美遭逮 狄鶯：絕沒犯法 有信心能保釋

影／蔡總統出訪史瓦濟蘭 4/17日出發 直飛不過境

2018-03-29 17:04聯合報 記者林洧旭╱即時報導

今年是我國和非洲邦交國史瓦濟蘭建交50周年，總統蔡英文預計4月17號到21號出訪史瓦濟蘭，這也是蔡總統上任後首度出訪非洲，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜。此次出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意，但因為採取專機直飛的方式並沒有規畫過境美國，也沒有要訪問另一邦交國布吉納法索。

蔡總統預計4月中出訪非洲友邦史瓦濟蘭，出訪專案名為「同心永固」。記者林洧旭／攝影
蔡總統預計4月中出訪非洲友邦史瓦濟蘭，出訪專案名為「同心永固」。記者林洧旭／攝影
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史瓦濟蘭非洲專機

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