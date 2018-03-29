陸大舉投資非洲 吳釗燮：與史瓦濟蘭邦交穩固

2018-03-29 17:03 中央社 台北29日電



總統蔡英文4月下旬將首訪非洲友邦史瓦濟蘭。對於中國大陸在非洲大量投資，外交部長吳釗燮今天表示，「當然史瓦濟蘭不除外」，不過台灣和史瓦濟蘭之間邦交非常穩固。

外交部長吳釗燮今天在總統府舉行記者會宣布，蔡總統將於4月17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在瓦濟蘭停留4天3夜；這是蔡總統首度訪問非洲，此次出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意，而此次出訪將直飛史瓦濟蘭，不會過境其他國家。

吳釗燮指出，今年是和史瓦濟蘭建交50週年、史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世50歲生日、史瓦濟蘭獨立50周年，這次剛好在50、50、50的時刻，恩史瓦帝三世熱情邀請，是兩國鞏固關係的很好時刻。

吳釗燮指出，蔡總統此行除了參加慶典行程，還將參訪台灣醫療團隊的醫院、訪視國合會在史國推動的技職教育、職業訓練、農業合作等執行情形，還會和台灣在南部非洲企業代表見面，了解台灣企業在非洲投資經營狀況，並和旅居南非的僑民以及台商餐敘。

由於中國大陸近年積極透過企業投資深化和非洲關係，吳釗燮說，中國透過企業界到非洲各處希望有更多企業滲透，「當然史瓦濟蘭不除外」，不過台灣和史瓦濟蘭之間邦交非常穩固，恩史瓦帝三世一而再、再而三說明邦交不會有問題。

吳釗燮說，從恩史瓦帝到訪過台灣16次，這次蔡總統專程到史瓦濟蘭訪問，「可以給大家看到我們和史瓦濟蘭之間邦交沒問題」。

至於此次不訪問另一個非洲邦交國布吉納法索，傳出是因為布國日前有武裝衝突，吳釗燮則說，布國之前發生恐攻後很快平息，目前沒有安全狀況，是聯繫過程中了解到布吉納法索有自己的重要國際行程，這次不方便接待。

吳釗燮說，台灣和布國之間關係很穩固，他們非常歡迎蔡總統擇期訪問，台灣也正式向布國總統提出邀請，布國總統答應很快到台灣訪問，以後蔡總統也會找機會到布國訪問

此外，媒體詢問和教廷的關係，吳釗燮說，目前教廷跟台灣關係看起來是「短期內沒有問題」，中國和教廷在探討教務協議，教廷一再說明，沒討論政治部分。