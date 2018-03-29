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蔡總統：促轉會將會有一位原住民族委員

2018-03-29 16:54聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統今天下午主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會時表示，台灣的經驗會為其他國家和原住民族帶來正面鼓舞，這是台灣的民主價值，她也宣布將成立的促轉會會有一位原住民族委員。

今天是本屆原轉會最後一次會議，蔡總統致詞時表示，今天是第一屆原轉會議最後一次委員會議，這幾次會議下來在各位委員努力下，漸漸找出坦誠面對歷史開始著手解決問題方式，例如討論自治、土地、平埔身分等議題。

針對亞泥案，原轉會日前與亞泥公司、花蓮縣秀林鄉玻士岸部落，三方共同舉行協商會議，就亞尼新城山礦場議題首次展開正式對話，蔡總統說，過去三個月在原轉會委員帖喇．尤道委員和相關單位積極奔走下，政府、部落和業者間的協商會議已經舉行，事情終於有了正面發展；透過會議直播，許多人對當地部落代表堅定發言留下深刻印象，這經驗向社會大眾充分展現出原住民族有能力和政府或企業談判，並清楚表達族群對未來整體想像。

蔡總統指出，如同前幾次邀請林務局和台糖公司來報告，彼此間難免有利益衝突和觀念認知落差，經過對話還是可以找到交集達成共識；亞泥議題是個重要例子，上次會議中委員的提案和發言，給政府很寶貴提醒，也因此體會到當地太魯閣族人將近半世紀以來心情。

蔡總統表示，原轉會委員關心的原住民族歷史正義法案或蘭嶼核廢料真相調查議題，政府都有進展。這些長期累積問題或許是盤根錯節，不容易因為幾次會議就馬上找到解決方法，但她依然相信只要坐下來談，一定能促進彼此理解、找到共同往前走的方法。

蔡總統進一步指出，台灣的經驗，國際都在看，今年一月自由之家在世界各國自由度調查報告提到台灣，提到台灣時強調去年關鍵發展是台灣通過原住民族語言發展法，將各族語言列為國家語言，並可在立法和司法程序中正式使用，台灣的努力，會為其他國家和原住民族帶來正面鼓舞，這是台灣的民主價值。

蔡總統在會中也正式邀請在座每位第一屆委員今年五月任期屆滿後，按照設置要點規定，續任第二屆委員，大家一起為原住民族一起努力打拚，她也要邀請土地、語言、文化、歷史以及和解等五個主題的小組召集人，繼續擔任原轉會顧問，帶領團隊按照工作大綱期程，釐清更多歷史真相。

蔡總統表示，這一年來，原轉會運作會議包括委員會議和主題小組推動，漸漸步上軌道，現在促進轉型正義條例已經立法，她要宣布即將成立的的促進轉型正義委員會也會有一位原住民族委員，接下來也要讓原住民歷史正義工作法制化，希望持續借重原轉會委員專業和智慧，一起達成這個目標。

蔡英文總統今天下午主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會時表示，台灣的經驗會...
蔡英文總統今天下午主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會時表示，台灣的經驗會為其他國家和原住民族帶來正面鼓舞，這是台灣的民主價值，她也宣布將成立的促轉會會有一位原住民族委員。 記者徐兆玄／攝影
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