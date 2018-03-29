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吳音寧續留北農 她批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

蔡總統四月出訪直飛史瓦濟蘭 中途不過境

2018-03-29 16:19聯合報 記者林敬殷╱即時報導

外交部長吳釗燮下午在總統府說明蔡英文總統四月出訪我非洲邦交國相關事宜。蔡總統此次出訪主軸是「同心永固」，到訪國僅史瓦濟蘭，沒有布吉納法索，且總統專機不過境，是從台灣直飛史瓦濟蘭，出訪時間從四月十七日到廿一日。

吳釗燮表示，今年是史瓦濟蘭獨立建國五十周年，也是我國與史瓦濟蘭建交五十周年，到訪期間的四月十九日，更是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的五十歲生日，此行除了答謝史瓦濟蘭國王誠摯邀請，同時也是為了增強了解及強化雙邊友好關係，並實地了解兩國各項合作計畫實際執行狀況。

針對另一個邦交國布吉納法索，並不在此行之列，吳釗燮表示，主要是因為布吉納法索總統有很多國際行程，先前已排定很多國際會議，此時不方便接待蔡總統，布國向我方表示，非常歡迎蔡總統擇期到訪，而我方也邀請布國總統來訪，布國回應很快找機會到台灣，我方也回以會找機會到布國。

先前媒體報導布國因有維安問題，府方曾評估是否到訪，吳釗燮不否認先前布國發生恐攻事件，我方曾就安全警示進行深度探討，但攻擊事件很快平息下來，他強調，我國和布吉納法索邦誼穩固。

吳釗燮也表示，史瓦濟蘭國王到訪台灣十六次，我與史國邦誼穩固，蔡總統此行將了解我在當地的醫療、農業、技職教育及職業訓練等合作計畫，除了參加慶典外，也會巡視我在當地醫療團，國合會在當地的技職教育，並和我在南部非洲企業代表了解投資經營狀況，更會和當地僑民及台商餐敘宣慰僑胞。

外交部長吳釗燮下午在總統府說明蔡英文總統四月出訪我非洲邦交國相關事宜。蔡總統此次...
外交部長吳釗燮下午在總統府說明蔡英文總統四月出訪我非洲邦交國相關事宜。蔡總統此次出訪主軸是「同心永固」，到訪國僅史瓦濟蘭，沒有布吉納法索，且總統專機不過境。圖／聯合報系資料照片
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史瓦濟蘭吳釗燮非洲

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