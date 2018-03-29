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新光副董李紀珠：團隊扭轉逆勢邁向康莊大道

影／無人抗議 蔡總統主持春祭過程平和

2018-03-29 15:52聯合報 記者李詠平╱即時報導

總統蔡英文上午到圓山忠烈祠主持「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，依慣例副總統和五院院長都到場陪祭，不過內政部長葉俊榮和陸委會主委陳明通也現身春祭。忠烈祠外維安戒備，不過門口不像去年有陳抗團體聚集，致祭過程平和，總統獻花、行三鞠躬禮後隨即離去，全程不到15分鐘。

總統蔡英文上午到圓山忠烈祠主持「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」。記者...
總統蔡英文上午到圓山忠烈祠主持「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」。記者林洧旭／攝影
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忠烈祠陳抗陳明通

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