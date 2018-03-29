李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆

2018-03-29 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



今天是青年節，曾被譽為國民黨內中壯派代表的中常委李德維今在臉書批評，前總統馬英九自2008至2016執政八年，今年九合一選舉只栽培了府前副秘書長羅智強與馬辦發言人徐巧芯兩人選台北市最藍的兩個選區。徐巧芯留言解釋，只是想服務家鄉。

李德維下午在個人臉書發表「國民黨青年的困境與無奈」感言，馬英九執政8年只栽培「兩個市議員，真強」。引發徐巧芯不滿，留言反問「常委大人」：「松山信義是我的故鄉，出生到現在都住在這，為家鄉服務何錯之有？」

徐巧芯也質疑，李德維一邊批馬英九沒培養年輕人，下一段又暗指不支持她參政，難得不覺得前後矛盾？徐說，強不強自有公評，但她目前還在投入選舉，並不是「市議員」，針對李德維發文最後一段也提出做糾正。

李德維隨後也回應，「馬英九是沒有培養年輕人啊」，但「馬英九很支持妳（指徐巧芯）啊」，反問徐「妳沒有參加本黨市議員初選嗎？」徐回應，只是強調她還是議員「參選人」，不是「市議員」。李又回徐，「妳一定會當選的」。

留言對話過程，李德維文字放軟解釋，「巧芯加油，我真心的希望有更多的妳，那國民黨會氣勢更強！」徐也善意回應「繼續努力拚！謝謝德維哥鼓勵！」、「國民黨要團結一致一起努力，才不會再輸下去」，結束對話。

但李德維臉書發言仍引起討論，有網友就直指，建議自封「松山鄧麗君」的徐巧芯轉戰南方艱困選區，為國民黨再插下一面藍旗，以慰馬英九前主席苦心栽培。還有疑似黨部幹部的人留言指「在松山還硬喬同額提名，硬是把陳孋輝給喬掉了」，讓徐不滿。

徐巧芯再留言反嗆，講話要有證據，她從沒喬過任何席次；身為參與初選年輕人，她的理念是希望一切公平，指質疑者身為黨部重要幹部，若真有喬席次的事黨部一定得處理，才不會讓人家以為國民黨是不公平的政黨，這也是為了黨名聲著想。