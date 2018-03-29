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埋鍋造飯四百餘日 八百壯士開始自行搬離帳篷內物品

2018-03-29 14:23聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

北市府預計將拆除在立院外駐守抗議的八百壯士帳篷，台北市建管處今天上午前往帳篷宣導勸說，八百壯士開會討論後，希望以守法為原則，今天下午開始請搬家公司搬離帳篷內物品，也將自行拆除帳篷，未來還是會每天申請，改搭「小帳篷」，以和平理性的方式繼續抗爭。

八百壯士下午請搬家公司開始搬離帳篷內物品。記者高彬原／攝影
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八百壯士下午請搬家公司開始搬離帳篷內物品。記者高彬原／攝影
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