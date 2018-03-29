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核二重啟出包 黃國昌批政院：先前打包票 出事全神隱

2018-03-29 14:00聯合報 記者陳熙文╱即時報導

核二廠2號機日前才剛獲原能會審查同意併聯，結果昨日13時25分在提升功率的測試階段中， 發生自動安全停機，時代力量立委黃國昌與徐永明今前往核二廠勘查，黃在臉書上批評行政院高層事前一直打包票保證，現在出事情都神隱。

以下是黃國昌臉書全文：

「核二肇事的『蒸汽通閥系統』，台電根本竟未依法申請變更！

核二廠2號機竟然『再度發生』『一起動就跳機』的離譜狀況。上午，我與徐永明委員前往核二廠現勘，也來了很多既憤怒又憂心的北海岸鄉親。

台電就事故原因提出的說明是：『蒸汽旁通閥壓力控制系統』出問題，導致反應爐內之中子偵測系統動作而跳機。

然而，今天上午我所提出數個質疑，台電與原能會完全無法解釋：

1. 該蒸汽通閥系統早在2016年4月就更新，當時台電已在停機大修。依台電提出的大修計畫內容，必須進行『蒸汽通閥系統』功能測試。2016年5月大修完成，而原能會審核通過，也同意併聯發電，為何當時沒有發現問題？

上次大修沒有發現，這次起動前的大修也沒有發現，原能會只會拍胸脯保證沒有問題，會不會太扯！

2. 更離譜的是，依《核子反應器設施設計修改及設備變更申請審核作業規範》規定，就該蒸汽通閥系統之設備變更，台電必須申請原能會核准。然而，直到今天早上我追問該系統變更是否已經原能會核准，台電才說他們根本沒有提出變更申請！

針對此種離譜至極的重大違失，原能會在場官員竟也支吾其詞，只說要再查。

3. 我也追問，本次反應爐中子偵測系統所發出的故障訊號，究竟是何種訊號？台電與原能會仍舊含糊其辭，無法具體答覆。我要求提出廠內電腦紀錄與原能會過去一段時間的每日駐廠視察報告與現勘紀錄。

核二廠一跳再跳，人民已對原能會及台電喪失信心。

行政院高層別再『出事前猛打包票、出事後全部神隱』。

到底該由誰負起政治責任，請行政院說清楚。

也拜託別再拿北北基數百萬居民的生命安全開玩笑！」

（翻攝黃國昌臉書）
（翻攝黃國昌臉書）
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原能會台電核二

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