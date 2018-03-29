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新光醫院疑用無照洗腎設備 段宜康：柯市府枉法包庇

2018-03-29 13:22聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委段宜康今在臉書貼文，指惠普企業所販售的洗腎透析用水設備，在2010年向衛生署申請「醫療器材許可證」，因拿不出合法醫療器材製造各種相關標準證明，最後被退件。沒想到2016年有民眾向北市府檢舉北市新光醫院使用無照的惠普洗腎設備，北市府竟然答覆《醫療機構設置標準》並未規定血液透析室之逆滲透水處理設備需具醫療器材許可證。段宜康認為，北市府這樣就讓無照洗腎用水設備拿到護身符，柯醫師擔任市長的北市府是在枉法包庇。

段宜康臉書全文：

「惠普企業」（不是做電腦那家）是做鍋爐和淨水器生意的公司。

今年3月23日，輔仁大學附設醫院洗腎室遭查獲用了惠普企業的無照洗腎設備，被勒令停止使用。，

「惠普」販售的洗腎透析用水設備，曾在2010年向衛生署申請「醫療器材許可證」。但拿不出衛生署要求的合法醫療器材製造各種相關標準證明，就被退件了。

結果「惠普」繼續販賣無照的透析用水浄化系統。

2016年，台北市政府接到檢舉：新光醫院使用惠普的無照洗腎設備。台北市政府竟然答覆：

「查現行《醫療機構設置標準》並未規定血液透析室之逆滲透水處理設備需具醫療器材許可證⋯」

這樣就讓無照洗腎用水設備拿到護身符，柯醫師當市長的市政府可離譜了！

「醫療機構設置標準」也沒規定醫院得聘用合法醫師；也沒規定醫院得使用合法藥物呀！

因為這些都規定在其他法規。

藥事法第40條規定得清清楚楚；柯醫師當市長的台北市政府閉著眼睛包庇財團醫院，也太大膽了吧！

新光醫院現在繼續使用無照洗腎用水設備。

柯市府枉法包庇之外；主管的衞福部也該負責。

因為除了新光醫院、台北市立聯合醫院外；連台大醫院和多家部立醫院，居然也使用了惠普的無照洗腎用水設備。

洗腎設備一個環節出錯，就可能造成嚴重後果。尤其在洗腎中心，往往同時有多床病人進行血液透析。透析所用水質要求很高；設備的管缐、接頭等材質也都有嚴格規範。

台北市議員周威佑今天召開記者會揭露弊案，同時也要求立法院追究衛福部監督不周之責。

雖然衛福部已經承認狀況嚴重；但台北市政府在記者會現場繼續說謊。我們會和周威佑議員合力著手究責，並要求衛福部立即清查全國醫療機構使用的洗腎設備。

民進黨立委段宜康。圖／本報系資料照
民進黨立委段宜康。圖／本報系資料照
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民進黨立委段宜康拿出公文，批柯市府枉法包庇。圖／取自段宜康臉書
民進黨立委段宜康拿出公文，批柯市府枉法包庇。圖／取自段宜康臉書
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洗腎醫師血液透析

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