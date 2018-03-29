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藍委提案年改延後 「軍公教勞一起實施才公平」

2018-03-29 14:03聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

公教人員年金改革新制將於七月上路，國民黨黨團總召林德福（中）與立委費鴻泰（左起）...
公教人員年金改革新制將於七月上路，國民黨黨團總召林德福（中）與立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、王惠美、賴士葆等人上午舉行記者會，呼籲蔡政府年改不應急就章「做半套」，不要讓公教成為年改的先鋒祭旗。 記者高彬原／攝影
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公教人員年金改革新制將於7月1上路，但由於軍人、勞工的年改尚未完成修法工作，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰賴士葆共同提出「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案並連署完成，希望將施行日期延後，待軍人、勞工年改法案三讀後一併實施，以符合法規範一致性及平等原則。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，年金制度應是全面性的改革，公教人員退休資遣撫卹事項的立法實施，涉及甚廣，且年金改革宜軍、公、教、勞四者並行。但目前僅有公、教訂立新法，基於法規範一致性，實應待軍人與勞工部分完成立法後，由行政院會同考試院另定施行日期，四者同步實施，才符合平等原則與改革方向之一致性。

曾銘宗說，蔡政府一再宣示公平原則，但軍人年改最近才開始送案，勞工年改更是遲未排審，勞保更是目前最快可能破產的一塊，至今看起來卻一動也不動，也因此，他才以個人名義提案，希望能有公平合理對待。

賴士葆指出，馬政府時期以溫和漸進推動年金制度全面性改革，蔡政府則是打著世代正義旗幟，做針對性的改革與修法，柿子挑軟的吃，公教人員好欺負就先拿來開刀，至於財務狀況最差的勞保年金，卻是動都不敢動，因為怕得罪上千萬藍領階級，影響選舉的基本盤。

費鴻泰呼籲執政黨改革要有耐性，一昧以鴨霸式的坦克壓境，造成社會的對立與裂痕，將會難彌平。

軍人年金改革勞保年金賴士葆費鴻泰

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