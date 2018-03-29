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黨產會今開聽證會 大樓遭貼「封條」逆襲

2018-03-29 14:03聯合晚報 記者胡宥心／台北報導

不當黨產處理委員會上午針對民族基金會、民權基金會、國家發展基金會是否為國民黨附隨...
不當黨產處理委員會上午針對民族基金會、民權基金會、國家發展基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證會。今凌晨黨產會大樓遭貼封條抗議。 圖／讀者提供
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不當黨產委員會今天針對民族基金會、民權基金會、國家發展基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證會。由於三基金會是國民黨黨營事業欣裕台捐助成立，欣裕台已被認定是國民黨附隨組織，若未來也被認定為附隨組織，三基金會共9000萬財產將全數收歸國有。

今天凌晨黨產會大樓大門遭不明人士貼上「違法查封、我先封你！」等抗議標語，並比照法院查封方式，貼上「青年起義人民不服從」封條。黨產會發言人施錦芳表示，任何團體對公共事務表達任何意見，黨產會都表示尊重，但若涉及違法，黨產會不排除依法訴罪，目前已請警方蒐證中。

黨產會調查，新北市長朱立倫在國民黨主席任內，黨營事業欣裕台在民國104年9月捐助成立3個基金會，基金會和國民黨黨中央同地址，民族、民權兩基金會首任董事長為當時的國民黨行管會主委林祐賢、國發基金會首任董事長為時任黨秘書長的李四川；黨產會指出，三基金會歷任董事名單，除了欣裕台董事長陳樹外，大多數都是國民黨黨職人員。

對此，朱立倫曾表示，三基金會目的要「做公益」，既然是黨捐贈基金會，當然由黨務幹部副則擔任董監事。

對於黨產會調查，人事多由具有國民黨黨職董事控制，三基金會律師都稱，依照基金會章程，首任董事應由捐助者指派，依據法律行事卻反被指控違法。且三個基金會的董事中，無黨職比例占4成。國家發展基金會委任律師葉慶元更稱，黨產會調查報告未揭露不具黨職的董事資訊。

國民黨考紀會主委魏平政表示，黨產會要處理威權時代產物，不要自己變成新威權，欣裕台相關案件正在訴訟中，黨產會就直接畫靶認定是附隨組織。他也質疑，基金會財產可以移轉國有嗎？三基金會都是依照內政部法律成立，但相關法律只能解散基金會，無法轉移國有，他認為應該先研究法律規定再來開聽證會。

不當黨產委員會國民黨朱立倫

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