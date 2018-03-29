三基金會是黨產？ 國民黨：黨產會畫把射箭 新威權

2018-03-29 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



不當黨產委員會今天針對民族基金會、民權基金會、國家發展基金會三財團法人是否為國民黨附隨組織召開聽證會。由於三基金會是國民黨黨營事業欣裕台捐助成立，欣裕台已被認定是國民黨附隨組織，若未來也被認定為附隨組織，三基金會共9千萬財產將全數收歸國有。

今天聽證會聚焦兩爭點，三基金會是否為國民黨實質控制人事、財務或業務經營的附隨組織？由欣裕台公司各出資3千萬元，資金是否屬於不當取得財產？是否應命三個基金會將捐助成立的資金及孳息移轉為國有？

黨產會調查，新北市長朱立倫在國民黨主席任內，黨營事業欣裕台在民國104年9月捐助成立3個基金會，基金會和國民黨黨中央同地址，民族、民權兩基金會首任董事長為當時的國民黨行管會主委林祐賢、國家發展基金會首任董事長為時任黨秘書長的李四川；黨產會指出，三基金會歷任董事名單，除了欣裕台董事長陳樹外，大多數都是國民黨黨職人員。

對此，朱立倫曾表示，三基金會目的要「做公益」，既然是黨捐贈基金會，當然由黨務幹部副則擔任董監事。

對於黨產會調查，人事多由具有國民黨黨職董事控制，三基金會律師都稱，依照基金會章程，首任董事應由捐助者指派，依據法律行事卻反被指控違法。且三個基金會的董事中，無黨職比例占4成。國家發展基金會委任律師葉慶元更稱，黨產會調查報告未揭露不具黨職的董事資訊。

葉慶元質疑，不當黨產條例成立宗旨是處理威權時期政黨不當取得財產問題，但三基金會都是民國104年成立，台灣已歷經兩次政黨輪替後，這是威權時代嗎？ 他說，欣裕台捐錢成立基金會，是讓財產脫離政黨控制與黨產會成立宗旨南轅北轍。