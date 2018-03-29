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拆公投盟帳篷惹不滿 柯文哲今早遭丟鞋命中隨扈

殺人、吸毒、恐嚇、召妓… 名人二代暴走實錄

拆帳篷惹不滿 柯P今早遭丟鞋命中隨扈

2018-03-29 12:58聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲日前拆除公投盟位於立法院帳篷，引發獨派不滿，揚言要向他丟鞋討公道。傳出柯今天上午十點多準備從市府步行至對面的誠品信義店參加記者會時，遭一名獨派人士埋伏丟鞋，不過鞋子只丟中隨扈，而該名人士隨後也被送至信義分局。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表證實，經了解柯市長上午出席活動途中，確有民眾向市長丟擲鞋子，但丟到隨行警員，未直接打中市長；劉奕霆也呼籲，民眾若要表達訴求也應用理性方式，並譴責非法暴力行為。

立法院柯文哲誠品

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