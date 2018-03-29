【即時短評】台灣不用能源公投 要價值公投

2018-03-29 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



德國當代哲學家呂迪格・薩弗蘭斯基在「時間之書」裡提到，「人們一有了安全，就會不斷要求更多的安全，因為他習慣了安全，對於任何威脅就會變得過度敏感。」若是把這句話套用在當今的台灣社會裡，最明顯的莫過於能源議題。

無論是哪一種發電方式，核能、火力，還是再生能源，都有其風險。核能最穩定，卻有核災的隱憂，以及最迫切的核廢料問題；火力最普遍，但汙染空氣、破壞環境；再生能源雖然乾淨，但成本最高，且有供電不穩定的疑慮。

然而，面對不同的能源組合配置，社會淪於是非題：要火力發電不要核能，或是要再生能源不要火力發電等，而非價值的選擇與排序。台灣當前為了追求萬無一失的安全，缺乏價值共識，儼然將能源問題逼近了死胡同－既要再生能源，但萬萬不可以漲電價；既要排除核災，又要乾淨空氣；既要保護生態環境，但絕對不可以缺電。

作答能源考題，大家嚮往一個完美的世界，想活在絕對的安全裡，但完美的世界並不存在，所以台灣的供電綁手綁腳，演變成尚未除役的核電廠不能用，替代的火力電廠得減量發電，要蓋新的電廠但找不到地方蓋。

台灣現在需要的不是能源公投，而是價值公投，讓大家在價值觀上達成一致共識。假如我們最重視的是不缺電，那就讓政府放手去做；如果我們最重視的是環境，就算最後必須缺電、漲電價又何妨？關鍵在於我們必須知道我們要什麼，才不會讓這些議題淪為政治人物操弄社會的工具，以及政府為了選舉所開的空頭支票。