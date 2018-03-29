為何此時拆帳篷？柯P：自己檢討擺3年也不對

2018-03-29 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市府拆除立法院外公投盟帳篷後，而長期駐守在立法院外的八百壯士帳篷，北市建管處昨天也發出即時查報拆除通知單，指八百壯士帳篷的申請時效已過，要求改善，否則隨時進場拆除。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

北市府預計將拆除在立院外駐守抗議的八百壯士帳篷，建管處今天上午前往帳篷宣導勸說，八百壯士團體則揚言北市府如要強行拆除他們申請的帳篷，勢必要抗爭到底。對此台北市長柯文哲表示「依法行政」，這都有SOP，新工處和警察局照流程走就好。

北市府早上和下午給予時間讓八百壯士自行拆除，晚上如果沒有拆光，市政府就要強致執行。柯文哲上午參加國際教育政策綱領發布記者會後指出，還是要慢慢建立一個法治的國家，要依規定申請臨時建物、申請路權，「不可以脫序。」

柯文哲說，他希望慢慢一切都可以按照規則，如果法律不對，就修改法律，但有法律時就按照法律走。

他表示，自己也在檢討，當市長也3年了，立法院圍牆的帳棚，過去3年都擺在那裡，也是不對，所以一步一步，主張要建立法治國家。

外界質疑帳棚擺了3年，為何此時決定要硬起來拆？柯文哲說，很多人也在跟他講，今年是選舉年，這個不要做、那個不要做，但他覺得，有看到不對的，就一樣一樣處理。

柯並以大灣北段商業宅問題為例，強調「如果大灣北段有1戶，我一定把它拆掉，搞到現在1650戶要怎麼處理？」所以面對問題是解決問題第一步，小問題解決掉，就沒有大問題。很多人勸他不要做，他覺得不對，該做就要做。