游淑慧：保下吳音寧等於給相信柯Ｐ的年輕人一巴掌

2018-03-29 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北農產公司昨開董事會，身兼董事長的北市副市長陳景峻「出手相救」，讓總經理吳音寧保住位子引起常務董事張永成等人不滿。對此，前台北市長郝龍斌辦公室主任游淑慧也在臉書指出，今天青年節特別諷刺，原來機會不是給有能力的年輕人，而是給有關係的人占據；北農保下吳音寧，等於也給了相信市長柯文哲的年輕人一個巴掌。北市府回應，府內人事都經市長室檢視能力、遴選，北農人事則由董事會決定。

游淑慧臉書今天特別標註「關係決定一切」，提到要跟全台灣最讓年輕人羨慕的「高薪實習生吳音寧」請益。她也指出，北農保下吳音寧，等於也給了相信柯文哲的年輕人一個巴掌。原來柯市府內充滿了妥協、政治交換、裙帶關係、攀親帶故。

游淑慧分析，北農董事會總席次23席，其中全國農會5席、北市府5席、農委會5席；如此各四分之一的股權結構，注定農委會跟北市府都「無法單獨」指派董事長或總經理。以民進黨和柯文哲「互相算計」的情況下，若換掉「單純」的吳音寧，很難推出合意的新人選，甚至可能懸缺半年，最後傷到柯的選情，因此決定不換。

她指出，吳音寧有一票強而有力的親友應援團，父親是總統府資政，舅舅是台獨聯盟美國本部主席，但最重要還是「好朋友」蔡壁如。蔡被戲稱為慈禧太后、地下市長，會跳過局處首長直接插手重大業務，包含大巨蛋喬蛋和重要人事安排；根據秘書處同事描述，蔡要保的人都三級跳升官且官位雷打不動；和她做對的人，也會直接被點名放話、要他們知所進退，據了解，蘇麗瓊、簡余晏、林鶴明、陳景竣都曾被點名做記號。

她說，陳思宇也同樣有個好爸爸，即現任市議員陳建銘，陳思宇3年前才踏入市府，之前只是「8職等秘書處專員」，年薪不到百萬，如今一躍變成「13職等特任官」，職等5級跳、年薪翻倍到近200萬，還多了配車、司機、秘書及每月5萬多的特別費。

游淑慧表示，吳音寧、陳思宇等二人的「好運氣、好工作」，年輕人看了是否都「好羨慕」？算一算大概10個年輕人的薪資才能「供養」1個無能的北農總經理。329青年節，政府給年輕人上了一門社會課「關係決定一切」，出社會的第一刻就要趕快找關係。

北市府發言人劉奕霆回應，首先市府顧問蔡璧如僅處理市長行程相關事宜，並沒有涉入其他局處業務，府內人事案最後也都由市長室遴選；觀傳局長陳思宇曾任北市府副發言人，能力獲得柯市長認同，因此在前局長簡余晏請辭後臨危受命接任局長，並非靠關係。