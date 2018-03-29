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查核二2號機跳機原因 黃國昌：台電根本自打臉

2018-03-29 12:12聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

核二2號機日前才剛獲得原能會審查同意重啟，卻在昨日(28日)下午提升功率的測試階段中， 發生自動安全停機，台電發新聞稿指出跳電原因是蒸氣閥的問題導致跳機。時代力量立委黃國昌今日至核二廠進行現場勘查，他表示，現場與核二、台電和原能會的同仁要相關數據報告卻都拿不出來，且根據2016年大修紀錄，當時台電根本沒申請更換蒸氣閥、原能會也沒審核。

黃國昌指出，昨日事情發生後，台電在新聞稿寫出跳機的原因是蒸氣控制閥出了問題，但是在核二2號機的大修紀錄顯示2016年4月就完成蒸氣控制閥的更新，同年5月重啟後就發生併聯爆炸意外，很明顯當時更新工程根本沒有針對蒸氣控制閥更新，現場台電和核二廠的人員也答不出來，還說不在當時檢測範圍內。

黃國昌表示，除了蒸氣控制閥在2016年是否真正有更新之外，在2號機的「核子反應器設施設計修改及設備變更申請審核作業規範」中也有明文規定，蒸氣控制閥因屬原子設備，更新的時候必須提出申請，但在記錄中台電根本沒提出申請、原能會也無審核。

現場台電人員聲稱，蒸氣控制閥不需申請，原能會的同仁也不敢確定說，這仍待查證。黃國昌說，因此可見這次出問題的蒸氣控制閥在2016年的大修更新中，根本沒被檢測出來。

另外，黃國昌在現場要求核二廠和台電人員提出原子爐裡面的中子測試出現異常訊號的種類，黃國昌說，原子爐內所發生的中子訊號是不同訊號代表不同問題，有壓力和溫度等，但台電跟大家講說蒸氣控制閥太敏銳，所以導致跳機，那就代表原子爐內的中子訊號種類反應出來就是壓力有問題的訊號，而在場的台電和核二廠同仁對於中子訊號種類也不答。

民進黨立委蘇巧慧表示，本月15號原能會才至教育文化委員會報告核二廠2號機再運轉的安全管制，當時她就指出這部機組先前就是在原能會的核准後起動而發生事故，導致停機，這次還會不會再重演？沒想到在昨天併聯發電後，同樣機組又發生停機狀況，非常不可思議。

蘇巧慧指出，當時原能會信誓旦旦說，這次審查花費了30天，是最嚴謹的一次，但昨天仍舊出問題，這樣的情形台電必須究責，原能會也應該要嚴格監督，不要淪為橡皮圖章。

黃國昌認為，勘查完核二廠完全感受到台電在自打臉，這種重要的核子反應器設施在兩年前的大修中竟沒檢查出來，且現場問了也都含糊不答，已要求台電和原能會在今日下班前提出完整詳細原因內容，而不是盡給一些虛偽不實的記載。

台電人員現場解說核二2號機發生故障原因。圖／時代力量黨團提供
台電人員現場解說核二2號機發生故障原因。圖／時代力量黨團提供
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時代力量立委黃國昌(右)、徐永明(左)至核二廠進行視察。圖／時代力量黨團提供
時代力量立委黃國昌(右)、徐永明(左)至核二廠進行視察。圖／時代力量黨團提供
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據台電說法，核二廠2號機跳機原因是蒸氣控制閥出問題。記者林麒瑋／翻攝
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台電原能會核二

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