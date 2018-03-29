好平靜 蔡英文忠烈祠春祭 場外沒人抗議

2018-03-29 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今早率領副總統陳建仁及五院院長到台北忠烈祠，參與「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，蔡總統擔任主祭，總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花。去年蔡總統參與這項活動時，場外有大批軍公教團體抗議年改，今年警方動員大批警力防範可能陳抗，但場外風平浪靜，完全沒人抗議。

「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」上午10時在北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡總統擔任主祭，陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅陪祭。

總統府表示，蔡總統在總統府代理秘書長劉建忻陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

總統府表示，今天與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。

以下為「向先祖暨忠烈殉職人員致祭祭文」

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中華民國一百零七年三月二十九日，致祭各民族歷代先祖暨文武忠烈殉職人員令辰，總統蔡英文敬設大典，恭率副總統、五院院長，以及中央政府文武官員，並敦請烈士遺族代表暨軍警公務人員，謹掬悃忱，昭告

祖靈英魂曰：

春風寶島，海山雄，濟濟欣欣開物。

族裔融和，千百載，俯仰乾坤珠璧。

世代薪傳，宗功祖德，慎追光鴻雪。

丹心英烈，古今文武豪傑。

霑溉仁澤神恩，顯揚忠孝盡，芬芳榮發。

國治家齊，天下平，磐柢深基難滅。

民主自由，恆堅貞定守，切身膚髮。

浮生非夢，典型顏色昭月。