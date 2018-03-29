備戰美中貿易戰 賴清德：釐清台鋼鋁「含中成分」

2018-03-29 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對美中貿易戰可能對台灣的衝擊，行政院院會今討論影響及因應對策。據了解，行政院長賴清德指示經濟部要協助業者釐清台灣鋼鋁「含中成分」，並請政委鄧振中、行政院經貿談判辦公室及經濟部等持續和美國溝通，爭取豁免關稅加重，以確保我國經貿利益。

賴清德今於院會聽取「美中貿易摩擦的可能影響及因應」報告，並在會中提醒，面對當前全球經濟局勢，總統蔡英文第一時間指示：1.加大台灣研發生產比重，2.加速台灣內需投資，3.提高創新能量，4.多元布局

他裁示，除了落實4大指示之外，也應該確實執行經濟發展的相關措施，繼續推動臺灣經濟轉型與發展，讓臺灣的經濟走向更好的環境。請經濟部協助業者釐清臺灣鋼鋁的「含中成分」，並請相關單位持續和美國進行協商與溝通，也應該再前往美國力爭豁免關稅加重，以確保我國經貿利益。

賴清德並裁示，請經濟部等相關部會務必提供廠商必要協助，幫助供應鏈轉型，以及歡迎台商回台投資，降低衝擊。

在因應對策方面，賴清德請經濟部、科技部持續協助國內企業強化技術提升、關鍵零組件製造，擴大創新能量，加強科技發展和智財權保護，落實推動5+2產業創新計畫。同時，請經濟部、內政部、交通部、衛福部等相關部會加速推動前瞻基礎建設、能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於擴大內需的發展計畫，以掌握內需投資商機。

此外，他也請行政院經貿談判辦公室會同相關部會積極推動新南向政策，並請經濟部持續協助企業全球布局，以分散巿場與風險。