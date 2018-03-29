青年節活動惹議 葛永光：擬請是請求補助

2018-03-29 12:02 中央社 台北29日電



救國團歷年來都會在青年節舉行相關活動，媒體報導直指救國團發文向官方要錢。對此，救國團主任葛永光表示，文中使用「擬請」兩字，是請求補助，而非命令一定要補助。

救國團今天舉行107年青年節優秀青年表揚大會，表揚11位青年獎章得主及21位各縣市社會優秀青年、123位全國大專優秀青年代表。

有關自由時報報導，救國團慶祝青年節，卻發文向官方要錢一事，救國團主任葛永光受訪時表示，救國團辦了62年的青年節活動，都是按照過去案例承辦。

葛永光也說，歷年來中央各部會都會參與，而早期辦相關活動也是政府指示辦理，所以都有政府經費，近年來則越來越少。

葛永光表示，按照慣例籌備委員會開完會後，會將會議記錄寄送給各單位，「擬請」各單位補助，今年也只有教育部補助新台幣3萬元，其餘經費都是救國團自行籌措。

葛永光也強調，「擬請」是請求補助，而非命令一定要補助。他也認為青年節是很重要的活動，政府應該要大力支持，即使不支持也應樂觀其成。

葛永光也不滿表示，少數媒體固定會刊載救國團的不實或負面消息，但他們平常有很多工作要做，像是社會公益或幫青年辦活動，他們忙著在做對國家有利的事情，還要花時間應付這些，讓他認為根本是跟政府的政策牴觸。