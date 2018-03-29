六都空汙危害第二名 高思博推台南反空汙公投

2018-03-29 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取代表國民黨參選台南市長的前行政院政務委員高思博，今天發起台南反空汙地方公投。他表示，台南市是六都中空汙汙染第二名，台南市應該正視空汙問題。他盼未來公投通過後，能夠制定本市汙染總量管制自治法規，兩年內讓台南市遠離紫爆傷害。

高思博公投連署主文為，「請問您是否同意，基於維護台南市民健康，台南市應該積極從事空氣汙染總量管制，以有效降低PM2.5。於公民投票通過後，台南市政府應提出並經議會通過，於一年內制定本市汙染物總量管制自治法規。目標兩年內，紅色警戒站日數減量35%，108年達每立方米15微克，以確保市民健康不受空氣汙染危害」。

高思博指出，根據2012年WHO的統計，燃煤每發10億度電，就會造成60人傷亡；相對的，使用核能，每發每10億度電，只會造成0.04人傷亡。

高思博說，行政院長賴清德最近因為「乾淨煤」被罵翻，但行政院仍執意要在北部蓋燃煤電廠，中南部已經因為「火力全開」身受用「肺」發電之苦，民進黨電不夠又不想發生停電就擴大火力發電，這種作法根本就是要大家一起死。

高思博坦承，確實沒有電會立即有感，人民會感到很不爽，但叫大家付出無形的成本，事實上是大家用命來換。民進黨為了滿足「非核家園」的神主牌，但每年都有固定比例的人會因為燃煤發電致死，「有人會死，這就是不道德的政策」。

高思博也引用中山醫學大學廖勇柏教授的研究指出，中南部沿海地帶，近十年來，肺癌、肝癌死亡人數直線上升，也遠高於台灣其他地區，顯示中南部民眾，正身處在空氣中瀰漫一級致癌物的環境中，中央與地方首長不能不正視這個問題。這次之所以推動地方公投，就是要地方政府肩負應有的責任。