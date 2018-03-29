救國團青年獎章今授獎 蔡英文只有賀電到

2018-03-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



救國團今天舉行107年青年節優秀青年表揚大會，除了總統蔡英文致賀電外，前總統馬英九也到場參加頒獎典禮，表揚11位青年獎章得主。去年台北世大運締造傲人佳績的鄭兆村、曾參與莫拉克風災、日本311大地震、高雄氣爆等救災的現任台北市政府消防局消防員王泰翔，都在名單之內。

蔡總統在賀電中向所有獲獎者表達誠摯賀忱與嘉勉，盼藉由此項盛事，形塑卓越創新典範，引領多元跨域樂學，蓄積國際接軌能量，攜手為點亮國家未來發展貢獻心力。

「看到蔡總統賀詞，想到小英不來、老英來 」，馬英九致詞時同時向蔡總統喊話，希望明年青年節時，蔡總統可以接見獲獎的青年代表。

救國團指出，鄭兆村是現任田徑國家代表隊選手，2017年台北世大運，他在男子標槍項目創造了91公尺36的成績，不僅榮獲世界大學運動會冠軍，並打破20年來世大運紀錄及亞洲紀錄。鄭兆村正為2018年亞洲運動會和2020年在日本東京舉行的夏季奧林匹克運動會接受密集訓練，期許自己可再創田徑生涯的另一高峰，其克服傷痛、設定目標、永不服輸的運動員精神，足為青年楷模。

王泰翔是現任台北市政府消防局消防員，救國團說，王泰翔屢次深入危險區域英勇救人，參與莫拉克颱風、日本311大地震、高雄氣爆事故、台南市維冠大樓地震倒塌事故、花蓮市雲門翠堤大樓地震倒塌事故等特殊重大災害搶救，充分發揮所長，冒險犯難、英勇救災精神，也足為青年楷模。