否認落跑 邱泰源：協商成功我1秒就進來了

2018-03-29 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



邱泰源為何成為落跑主席？立法院衛環委員會召委邱泰源今天說，昨天他在衛環委員會不是落跑，是處理爭議要有技巧，主要是兩黨在3月20日已經協商有共識，昨天有臨時狀況，在中午11時20分協商成功，他身為主席「1秒就進來了」，昨天整個歷程都順利進行。

昨天立法院社福及衛環委員會同樣審查「空氣汙染防制法修正草案」，藍委臨時提案，希望能辦公聽會、環保署提出環評法新的版本、做健康風險評估等，但民進黨立法委員人數不足，不願表決，主席邱泰源立刻宣布暫時休息後，竟然落跑，議事延宕進行，直到中午11時20分協商成功，邱泰源才出現，他昨日聲稱是拿高血壓藥物時間拖很久，接著才進行有爭議的臨時提案表決。

邱泰源今天受訪時表示，日前兩黨已經在院會協商，當時委員占住大會議場，只好政治協商，協商到最後4個議案到委員會討論。但昨天有11個案例，他強調他並沒有落跑，因為昨天發展並沒有按照院會的共識，就只好宣布協商，這是主席的權責。

邱泰源表示，不要用突襲的方式做任何事情，他說，大家也知道哪一邊人數比較多，那永遠不要討論，就一直表決下去，還是應該正規協商，站在人民最大的利益討論，可能有些爭執再來表決，他說，每個人都在立法院裡面，他無所謂落跑。

他說，昨天臨時提案有11條，兩黨協商後有9條協商好了，剩2條再來表決，他就出現了，「哪有落跑」。媒體質疑，昨天綠委人數比藍委少，邱才會採取這樣的策略；他回應，昨天的情況就是要把法條念一念，若中間有什麼變化，會弄到大家沒辦法回家吃晚飯，這樣也不好。